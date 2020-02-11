Немецкая компания Volkswagen тестирует на европейских дорогах общего пользования обновленный кроссовер Tiguan, пишет Motor1.

По данным издания, внешне от выпускающейся сейчас машины новинка будет отличаться новыми фарами, модифицированными бамперами, а также наличием на капоте и задней двери обновленного логотипа.

В салоне появятся более качественные материалы отделки, передняя панель иной формы, а также обновленная информационно-развлекательная система.

Отмечается, что в моторной линейке появится 1,5-литровый гибридный силовой агрегат, а также новый турбодизельный двигатель объемом два литра.

О том, когда обновленный Volkswagen Tiguan появится в продаже на европейском рынке, не сообщается.