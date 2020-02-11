Телеведущую Алену Водонаеву вызвали в отделение полиции после публикаций об абортах в соцсети Instagram, в которых содержался призыв «не рожать рабов этому государству». Об этом сообщает ресурс Super со ссылкой на саму Водонаеву и ее адвоката Екатерину Гордон.

По данным издания, ведущей грозит статья 282 Уголовного кодекса России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Гордон отметила, что истец — физическое лицо, но его личность еще не известна. В письме ведущую просят явиться в отделение столичной полиции по Таганскому району.

Адвокат считает, что с юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения дела нет. «Эту статью часто пытаются применить в отношении высказываний людей, оппозиционно настроенных, но мы надеемся, что это не тот случай», — добавила Гордон.

Водонаева сообщила, что намерена приехать в отделение. «Я как законопослушный гражданин обязательно приду и отвечу на все вопросы полицейских», — добавила она. Ведущая уточнила, что не собирается брать свои слова обратно и готова ответить по каждой строчке поста.

Водонаева в Instagram от 25 декабря 2019 года призвала россиянок не рожать, если те не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым и подчеркнула, что «не надо рожать рабов этому государству». Ведущая посоветовала женщинам копить деньги и строить карьеру прежде чем заводить детей, а не слушать политиков, рекомендующих обратное.