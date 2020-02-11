Вчера днем на юго-западе Москвы горел хостел. В результате возгорания погибли два человека, являвшиеся, согласно предварительным данным, гражданами Беларуси. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается, что один из погибших скончался на месте пожара, а второй – в машине скорой помощи. Согласно предварительным данным, оба – граждане Беларуси. Источник возгорания находился в помещении охраны, которое располагалось напротив помещения, в котором и проживали белорусы.