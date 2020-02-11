В земле Северный Рейн-Вестфалия задержали 37-летнего водителя из Беларуси, в легковом автомобиле которого нашли спрятанные 15 кг амфетамина на сумму около 70 тысяч евро.

Как сообщает Belmir.by со ссылкой на местную полицию, произошло это в воскресенье утром на трассе А2 в городе Порта-Вестфалика. Патруль заметил направляющийся в сторону Ганновера Saab, водитель которого производил впечатление переутомленного. Машину остановили. У сидевшего за рулем наблюдались типичные при употреблении наркотиков отклонения. Проверка подтвердила подозрения. При обыске в багажнике Saab нашли спрятанные в продуктах наркотики. Мужчину арестовали, взяли образец крови, его автомобиль также изъяли.

Сообщается, что человек, уже известный правоохранителям по обвинениям в мошенничестве и краже, признался на допросе, что находился в пути в качестве наркокурьера и прибыл из Нидерландов. Однако не дал сведений о пункте назначения и о своих заказчиках. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ведется расследование. Как поясняют в полиции, ему грозит многолетний тюремный срок.