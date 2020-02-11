Брестский суд приговорил гражданина Норвегии 71-летнего Дага Вивестеда к 6 месяцам колонии. Его признали виновным по ч 1. ст 339 Уголовного кодекса Беларуси «Хулиганство». Дело в закрытом режиме рассматривал суд Московского района Бреста.

Норвежца с другом задержали в Бресте 29 сентября 2019 года. Вначале их обвиняли по ч. 3 ст. 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь «действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего», передает радио “Свабода”.

В РУВД Московского района Бреста сильно избитого друга норвежца после происшествия отпустили, а Дага Вивестеда задержали и предъявили обвинения по 167-й статье.

“Если суммировать (обвинение — ред.), то в нем говорится, что Даг Вивестед в холле гостиницы» Беларусь «на глазах многочисленных свидетелей удерживал руками и целовал пострадавшую 10-летнюю девочку, наносил ей удары, пытался вытащить ее на улицу и посадить в автомобиль такси”, — сообщил радио “Свабода” российский адвокат Илья Новиков, который консультировал норвежцев.

Жена Вивестеда рассказала Радио «Свабода», что обвинение может заключаться на основании эпизода в отеле «Беларусь». По словам жены, Вивестед встретил там группу детей, пообщался со старшей девочкой по-английски и, увлекшись ее знанием английского языка, поцеловал ее в щеку.

По словам адвоката, защита Вивестеда настаивала на полном оправдании. Сам Вивестед принял решение спокойно. Защита учитывает, что потерпевшая сторона будет обжаловать решение.