Украинские компании продолжают попытки вытеснить белорусских конкурентов со своего рынка. Не успела осесть пыль против «цементного дела», как встрепенулись производители газобетона.

По их жалобе сейчас проводится антидемпинговое расследование относительно импорта белорусских бетонных блоков, которое может закончится введением очередных пошлин. Крайними в данной ситуации окажутся ряд крупных компаний и жители Западной Украины.

«Угроза для национального производителя»

Под прицелом оказались четыре производителя. Государственные «Гомельстройматериалы» и «Белорусская цементная компания», а также частные SLS Group и «Могилевский КСИ». На их долю приходится около 11% украинского рынка.

Лоббистами расследования стали крупнейшие производители газобетона в Украине – компании «Ориентир-Будэлемент» и «Аэрок». Обе размещаются в Киевской области и, по сути, контролируют более 55% рынка. Согласно жалобе, которую подала Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газобетона (ВААГ), импорт в Украину газобетонных блоков происхождением из Республики Беларусь «мог влиять на цены национального производителя и, как следствие, влиять на ухудшение его хозяйственного положения в период 2017-2018 гг., а существующий значительный экспортный потенциал белорусских производителей грозит нанесением существенного ущерба национальному товаропроизводителю в будущем».

Это не первая попытка доминантов рынка выдавить неудобных конкурентов из Украины. В конце 2018 года ВААГ уже обращалась с подобной жалобой – однако получила решительный отказ: Межведомственная комиссия по международной торговле не увидела оснований для расследования. Однако буквально через несколько месяцев повторная попытка сработала: в апреле 2019-го, сразу после первого тура президентских выборов, Минэкономразвития Украины начало расследование.

Велось оно настолько жестко, что возникали сомнения в непредвзятости расследователей: белорусским компаниям Минэкономразвития Украины прислало специальный вопросник на 64 страницах, затем постоянно дергало дополнительными запросами, ставя при этом заведомо нереальные сроки.

«В итоге мы предоставили в министерство около 6 тысяч документов. Однако нам сообщили, что мы не уложились в сроки и дисквалифицированы. Это значит, что вся предоставленная нами информация не будет приниматься во внимание», — объяснили в SLS Group.

Таким образом, был найден формальный повод превратить объективное расследование в дорогу с односторонним движением.

Сколько стоит газобетон?

Почему так важно было сделать, чтобы аргументы белорусской стороны не принимались во внимание? Все очень просто: согласно им, цена газобетона белорусского происхождения в Украине является рыночной и существенно не отличается от той, по которой продают свою продукцию «Ориентир-Будэлемент» с «Аэроком». То есть демонстрирует несостоятельность претензий компаний-жалобщиков.

Кстати, это подтвердили и украинские партнеры SLS Group. Львовское ООО «Неостиль», ООО «Терра Трейд Тернополь» (Тернополь), ООО «ЮАЖ» (Винница) направили в Минэкономразвития свои комментарии. Они утверждают: отпускная цена белорусского газобетона является рыночной и сопоставимой с украинским продуктом.

«Цена газобетонных блоков согласно контракту 35,5 долл. США на условиях DAP – граница Украины и Беларуси, позволяет получить блок из Беларуси с себестоимостью на рынке во Львове в размере 1230-1250 грн. за м3. Что соответствует уровню цен ведущих украинских производителей, представленных в Западном регионе – 1220-1260 грн. за м3», — пишет в своем комментарии львовское ООО «Неостиль».

Белорусские компании подчеркивают: поставки их продукции производятся лишь в отдельные регионы Западной Украины, граничащие с Беларусью. Преимущественно это Львовская, Волынская, Ровненская, Тернопольская области. Возить туда газобетон выгодно из Беларуси и невыгодно – из-под Киева. Например, SLS Group поставляет в Украину газобетонные блоки со своего предприятия СЗАО «КварцМелПром», которое находится в Малоритском районе Брестской области – до Волынской области всего пара километров. Поставки ведутся по железной дороге, а основным перевозчиком является «Укрзалiзниця»: ежегодно SLS Group фрахтует до 2,5 тыс. вагонов. Потеря такого клиента нанесет существенный урон предприятию, деятельность которого находится на особом контроле президента Украины.

А самое интересное в том, что газобетон производится… из украинского цемента: основным поставщиком для СЗАО «КварцМелПром» уже 5 лет является ЧАО «Ивано-Франковскцемент».

Как Украина боролась с БЦК

В октябре на II Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире впервые встретились Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. По итогам встречи президент Украины подчеркнул, что Беларусь является важным торговым партнером, поэтому страны должны работать над увеличением взаимного товарооборота. И в качестве примера отметил, что в рамках форума были подписаны коммерческие контракты на сумму свыше 500 млн долларов.

Одним из упомянутых контрактов был договор между ООО «Белбудматериалы-Украина» и «Белорусской цементной компанией» на поставку газобетонных блоков. Его подписывали публично и в торжественной обстановке. В случае введения антидемпинговых пошлин, указанный контракт полностью потеряет свою актуальность.

Более того, как сообщает ООО «Белбудматериалы-Украина», цена белорусских газобетонных блоков согласно контракту (35 долларов за м3 на условиях DAP – граница Украины и Беларуси) позволяет получить блоки на площадке в Киеве с себестоимостью 1240-1260 гривен на м3, что соответствует уровню цен ведущих украинских производителей. Бизнес уже сегодня перестал быть прибыльным, вследствие чего поставки по контракту экономически невыгодны и не осуществляются! А в случае удовлетворения требований ВААГ себестоимость и вовсе превысит цены местных производителей на 70-75%.

«Обращает на себя внимание тот факт, что в ходе слушаний 20 декабря 2019 года представители национального производителя газобетонных блоков выразили неудовольствие низким, на их взгляд, уровнем роста цен на газобетонные блоки на рынке Украины – всего на 14,4-15% в сравнении с ростом цен на прочие строительные материалы», — отмечают в компании.

Достаточно красноречиво, не так ли? Похоже, дело не в демпинге. Когда два крупнейших национальных производителя пытаются выдавить неудобных конкурентов с рынка, считая, что из-за них «низкий уровень роста цен», то это больше похоже на картельный сговор, а не защиту национального рынка. Об интересах потребителя и вовсе речи не идет: ему просто предложат платить больше.

«Белорусская цементная компания», похоже, в целом является сильным раздражителем для украинских производителей стройматериалов. Долгое время она не могла ввозить в Украину шифер: с 2012 года после антидемпингового расследования на него была введена пошлина в 33,19% — снята она была лишь в ноябре 2018-го.

Но уже в мае 2019-го Межведомственная комиссия по международной торговле нанесла новый удар по предприятиям БЦК: ввела антидемпинговые пошлины на белорусский цемент в размере 57,03%. Мера стала заградительной – ввоз цемента в Украину стал убыточным и БЦК пришлось срочно искать новые рынки сбыта. Теперь под угрозой импорт газобетона.

Война без компромиссов и обязательств

Белорусские предприятия неоднократно пытались найти общий язык с украинскими коллегами. Например, SLS Group как один из крупнейших поставщиков газобетона в Украину (на долю компании приходится половина белорусского экспорта) трижды пыталась стать членом ВААГ, чтобы участвовать в деятельности ассоциации. Ни на один из запросов ответа компания не получила.

Уже в ходе проведения антидемпингового расследования белорусские производители (входящие в холдинг «Белорусская цементная компания» и группу заводов SLS Group) направили украинскому Минэкономразвития проекты добровольных обязательств, в которых предложили свои варианты разрешения ситуации. В частности – гарантии сохранения экспорта газобетона на существующем уровне, а также ценовой политики, которая не будет наносить ущерб украинским компаниям. По сути, компании согласились играть по навязываемым им правилам. Но и в этом случае реакция национального производителя («Ориентир-Будэлемент»), получившего копии документов, была резко отрицательной. Почему-то компания решила, что сам факт предоставления проекта добровольных обязательств является признанием в демпинге.

Похоже, национальный производитель уверенно решил идти до победного конца. И, складывается впечатление, что главная цель – не восстановление справедливости, а откровенное выдавливание конкурентов с рынка по формальным поводам и использованием госструктур.

За все заплатит Западная Украина

В случае ввода дополнительных пошлин (а они, судя по всему, станут заградительными, то есть сделают белорусскую продукцию полностью неконкурентоспособной), пострадают жители Западной Украины: все крупнейшие производства газобетона сосредоточены в центре и на востоке страны. Ближайшие – те самые заводы «Ориентир-Будэлемент» и «Аэрок» в Киевской области. С учетом того, что предприятия используют автомобильный транспорт, а логистическое плечо в три раза больше, эксперты предполагают, что стоимость газобетона в Львове, Ковеле, Луцке, Закарпатье и других городах региона вырастет примерно на четверть.

Если сегодня отпускная цена SLS-Group составляет 35,5 долларов за кубометр (на границе Беларусь-Украина), то, в случае введения дополнительных пошлин, цена газобетона (уже украинского) в регионе может достичь 43-45 долларов. А такой уровень будет выгоден уже для польских производителей. На сегодняшний день в Польше перепроизводство газобетона – и поляки с удовольствием включатся в конкуренцию.

Подобную ситуацию в Украине уже проходили: после того, как в результате такого же антидемпингового расследования были введены пошлины в отношении производителей цемента из России, Беларуси и Молдовы, белорусским предприятиям пришлось переориентироваться на Западную Европу, а в Украину через черноморские порты хлынул цемент из Турции (эта страна входит в мировой ТОП-10 производителей цемента). Но уже по более высоким ценам.

Похоже, смена власти в Украине была воспринята рядом компаний и владеющих ими олигархов как потенциальная возможность откусить кусок пирога пожирнее. В ход идет привычный метод: использование госструктур в качестве персонала, обслуживающего их интересы. Надежда на то, что власть сейчас занята куда более важными делами и на небольшую торговую войну внимания не обратит. При этом ущерб, который наносится не только добрососедским отношениям с Беларусью, но и национальным интересам Украины, а также ее обычным гражданам и субъектам хозяйствования — потребителям продукции в расчет не принимается.