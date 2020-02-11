Проект по восстановлению речного пути Е-40 между Балтийским и Черным морями по рекам Припять и Днепр вышел на стадию практической реализации. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий по итогам встречи с министром транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Авраменко, сообщили в украинском ведомстве.

Работы по черпанию и доведению судоходных глубин до необходимого уровня, а также другие мероприятия, планируется начать с открытием навигации.

Владимир Криклий отметил, что на 2020 год Украина запланировала расширение зоны Речной информационной службы от Вышгорода до границы с Беларусью. К концу 2021 предусмотрены меры по обеспечению радиосвязи в диапазоне морской подвижной службы.

Также идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев — Мозырь – Киев, который пройдет в том числе через Чернобыль, с использованием судна «Рассвет». Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года.