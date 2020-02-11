Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.

В заявлении представителя пары сказано: «Они пришли к заключению, что это будет лучший путь для их двоих детей и сохранения дружбы. Решение развестись и совместно воспитывать детей было принято после многих месяцев обсуждения, и, хотя является печальным, оно принято на дружеской основе. Главным приоритетом пары останется благополучие и воспитание их прекрасных дочерей Саванны и Айлы».

После расторжения пара продолжит жить в Глостершире. The Sun, ссылаясь на не названные источники, утверждает, что инициатором развода стала Отам.

К настоящему моменту Букингемский дворец не дал комментариев ситуации. Питер Филлипс занимает 15 место в линии престолонаследия, но не имеет титула и от королевских обязанностей освобожден.