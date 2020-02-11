Сегодня заместитель министра финансов России Сергей Строчак рассказал, что Российская Федерация не может пересмотреть условия межправительственного кредита на строительство БелАЭС. Беларусь хотела удлинить срок кредита, а также понизить процентную ставку, сообщает сайт rbc.ru.

9 февраля вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой рассказал, что Минск просит российскую сторону разрешить начать выплаты по кредиту позже указанного срока, кроме того, Беларусь хочет «раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у «Росатома» в других странах».

Беларусь должна начать погашать кредит не позднее 1 апреля 2021 года. По данным на 1 января 2019 года, наша страна уже израсходовала на строительство БелАЭС 3,4 млрд долларов из предоставленных Россией 10 млрд долларов.

На данный момент для Беларуси действует ставка по кредиту в размере 5,23% годовых для «половины выбранных средств и шестимесячный LIBOR в долларах (сейчас 1,72%) плюс 1,83% годовых для другой половины», пишет rbc.ru. В 2018 году Александр Лукашенко предлагал понизить процентную ставку «примерно до 3%», чтобы она была «не хуже, чем для других государств».

Также Беларусь хотела увеличить срок погашения предоставленного кредита с 25 до 35 лет (считая от даты открытия кредитной линии в 2011 году).

Замминистра финансов России отметил, что просьбы Беларуси «не соответствуют финансовой теории, поэтому нужно искать компромиссы в другой плоскости».