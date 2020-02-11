Минчанка в декабре 2019 года умудрилась вынести в дамской сумочке за один раз перфоратор и шлифмашинку.

Удачная кража вдохновила ее на еще одну попытку. И тогда она умудрилась вынести еще один перфоратор, шлифмашинку и шуруповерт. Всего минчанка обокрала строительный магазин на 1300 белорусских рублей, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Часть украденного злоумышленница продала на местном рынке, а часть милиционерам удалось обнаружить у нее в квартире и вернуть магазину на Партизанском проспекте.

В настоящий момент материалы проверки переданы в Заводской (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям минчанки дана правовая оценка.