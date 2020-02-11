Из Венеции (Италия) будут выгонять туристов, которые отказались платить налог на въезд, об этом сообщили в программе Новости «24 часа».

Этот взнос с 1 июля должны будут оплачивать туристы, приехавшие в город на один день.

Стоимость взноса может варьироваться. Это зависит от загруженности города и потока путешественников.

Предполагается, что он будет стоить от 3 до 10 евро. Произвести оплату можно на вокзалах и портах, а также на сайте мэрии.

Наличие оплаты выборочно будет проверять полиция. Если у туриста не будет чека об оплате, ему грозит штраф от 50 до 300 евро.

А тех туристов, которые отказываются платить налог совсем, принудительно выставят за пределы города и лишат права возвращаться обратно когда-либо.