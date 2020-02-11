Прямые иностранные инвестиции могут обеспечить приход в страну новых технологий. Такое мнение высказал премьер-министр Сергей Румас. Подробности сообщает пресс-служба правительства.

Однако, по словам руководителя правительства, в 2019 году по объему привлечения иностранных инвестиций на прогнозные параметры выйти так и не удалось. Этот показатель не выполнили четыре региона: Брестский, Витебский, Гродненский и Минский. Налицо, по словам Сергея Румаса, снижение активности на местах в работе с инвесторами. «Непродуманные и непоследовательные решения приводят к серьезным последствиям для страны и, что не менее важно, — к существенному ухудшению оценки потенциальными инвесторами условий инвестирования в Беларусь», — подчеркнул премьер-министр. Он поручил Минэкономики сделать детальный анализ этой работы и внести предложения, что делать дальше, что изменить в работе с инвесторами.

Также Сергей Румас обратил внимание на то, что отечественный IT-сектор должен быть более ориентирован на белорусскую экономику, а не на экономику других стран. Руководитель правительства отметил, что существенный вклад в рост экономики в 2019 году внесла лишь одна отрасль — информация и связь. Такая ситуация, по его словам, характерна не только для Минска, где размещен Парк высоких технологий. «Это объективная реальность: происходят структурные сдвиги как в мировой экономике, так и в нашей», — констатировал Сергей Румас.

ПВТ стал значимым субъектом белорусской экономики, который обеспечивает поступление валюты в страну. «Это хорошо, но IT-сектор должен больше работать на белорусскую экономику. Пока же уровень взаимодействия внутри страны по этому направлению трудно назвать достаточным — все новейшие разработки работают на экономику других стран», — сказал премьер-министр.