Дочь Павла Латушко поздравила его с 47-летием букетом из картофеля

Дочь экс-министра культуры Беларуси Павла Латушко поздравила отца с днем рождения букетом из картофеля, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Instagram-аккаунт директора Национального академического театра им. Я. Купалы.

10 февраля у экс-посла Беларуси в Польше, Франции и Испании (в различные периоды) был день рождения. Павлу Латушко исполнилось 47 лет. Самыми первыми его поздравили близкие и родные, среди них — дочь Яна.

Снимок с подарком от дочери Латушко выложил на своих страницах в соцсетях, подписав: «У Беларусі калі не ўродзіць жыта, уродзіць бульба». Дело в том, что Яна подарила отцу букет из картофеля с веточками розмарина. Презент она ему вручила прямо на рабочем месте — в Национальном академическом театре им. Я. Купалы.