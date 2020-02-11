Беларусь ведет забор технологической нефти для НПЗ из веток «Дружбы», не затрагивающих транзит, сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в концерне «Белнефтехим».

«В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», — сказал представитель концерна.

В ведомстве подчеркнули, что забор технологической нефти ведется для переработки на белорусских НПЗ из веток «Дружбы», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.