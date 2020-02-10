В пастилках российского производства «Вишневые» и «Сливовые» обнаружили большое превышение максимального уровня диоксида серы, сообщает «Бобруйский курьер».

Образцы сладостей» были взяты во время проверки одного из торговых объектов Бобруйска инспекцией Госстандарта.

По результатам исследования, проведенного в аккредитованной лаборатории, выяснилось, что пастилки «Вишневые» содержат 153 мг/кг диоксида серы при максимальном уровне – 100 мг/кг. Также большое превышение SO2 – в 1,28 раза – было выявлено и в пастилках «Сливовые».

На маркировке обязательная информация о наличии пищевой добавки, которая может вызвать аллергические реакции и противопоказана при некоторых заболеваниях (к примеру – астме), отсутствовала.

Опасные сладости внесли в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Беларуси.