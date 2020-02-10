В Борисове был найден подросток, который не знает своего имени, возраста и родителей. Довольно запутанную историю рассказывает издание МВД «На страже».

В поле зрения милиции попал подросток, который регулярно совершал мелкие правонарушения. В материале газеты его называют «представителем кочевого народа». Правоохранителям до сих пор не удалось установить ни имя, ни место рождения, ни возраст, ни родителей мальчика.

Подросток вместе с соседским мальчиком подозревался в правонарушениях, но оба не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. У одного из них в биографии были сплошные белые пятна. У мальчика не было удостоверяющих личность документов, он не знал ни где искать маму и папу, ни даты своего рождения. Присматривавшие за ним мужчина и пожилая женщина не приходились ему ни опекунами, ни даже биологическими родственниками.