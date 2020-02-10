9 февраля на Youtube появился ролик с записи эфира телеканала «ГТРК-Камчатка», на котором ведущая рассмеялась, зачитывая новость о росте доплат пенсионерам и льготникам. Анонимный источник в ВГТРК в комментарии «Говорит Москва» предположил, что ведущую и тех, кто распространил видео, могут уволить, потому что «после таких выкрутасов закрывают все дороги».

Ведущая Александра Новикова зачитывала новость об индексации социальных выплат с 1 февраля. В тексте сюжета сказано, что с 1 февраля стоимость набора социальных услуг составит чуть больше полутора тысяч рублей ежемесячно. Дальше ведущая зачитала, что из этой суммы почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся — на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно.

В этот момент ведущая засмеялась. «Извините, я старалась… Вы слышали?.. Хорошо, что я не в прямом эфире… А «остальные на международный проезд»… Вы это читали?» — прокомментировала Новикова. Приступ хохота продолжался около минуты, ведущая несколько раз повторяла размеры выплат.

«Могу сказать одно, что после таких выкрутасов закрывают все дороги, где бы то ни было. Человек вылетает из сферы, от слова «совсем». Сейчас найдут, кто её слил, и всю команду уволят при таком раскладе. Причём, помимо увольнения, перекроют все дорожки. Они не смогут найти работу. Были похожие ситуации. Вообще без вариантов», — прокомментировал ситуацию анонимный источник в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Другой источник назвал смех журналистки естественной реакцией, однако осудил действия ее коллег, которые писали текст новости и выложили видео в общий доступ. «Кто писал этот текст? Выдавать с экрана такое, то «что у тебя остаётся 137 рублей, остальное вы можете потратить». Вы серьёзно? Вы могли сказать просто о том, что подняли до такой-то суммы. Всё. Не нужно этих унизительных уточнений», — заявил он.