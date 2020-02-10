В Польше приняли решение отменить консульский сбор при выдаче краткосрочной шенгенской визы для детей-граждан Беларуси в возрасте до 12 лет.

Взимать плату не будут ни в консульствах, ни в визовых центрах.

«Для граждан Республики Беларусь… в возрасте от 6 до 12 лет, которые подают визовые анкеты в консульских отделах Республики Польша или визовых центрах на территории Республики Беларусь, по решению польских властей консульский сбор отменен», — говорится в сообщении Посольства Польши.

Хорошая новость и для тех, что собирается получать национальную визу Польши.

“В соответствии с Постановлением Министра иностранных дел Республики Польша от 22 декабря 2015 г., касающимся снижения консульских сборов для граждан Республики Беларусь, которые подают визовые анкеты на получение национальной визы на территории Республики Беларусь, оплата за прием и рассмотрение визовой анкеты отменена до 31 декабря 2020 года” — говорится в сообщении.

Подробнее о всех изменениях читайте на сайте посольства Польши.