По данным синоптиков в Беларуси 11 февраля ожидается сильный ветер и осадки в виде мокрого снега.

Будет облачно с прояснениями. На большей части республики синоптики обещают осадки. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер ожидается юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы могут достигать до 14 м/с. Местами, а ночью в восточных районах, ветер может усилиться 15-20 м/с. По востоку страны по этой причине объявили оранжевый уровень опасности. Ночью температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, днем — +1…+6 градусов.