Южнокореец Пон Чжун Хо получил статуэтку и как лучший режиссер, а «Паразитам» также присудили «Оскаров» как лучшему иностранному фильму и за лучший оригинальный сценарий.

В Лос-Анджелесе в воскресенье, 9 февраля, прошла 92-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук. Лучшим фильмом названы «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо из Южной Кореи. Социально-сатирическая картина рассказывает о жизни бедной семьи, получившей работу в богатой семье. Она же удостоилась и «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке — впервые одна лента получает оба эти приза.

Пон Чжун Хо также получил статуэтку как лучший режиссер, а «Паразитам» присудили «Оскара» и за лучший оригинальный сценарий. В 2019 году лента также получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Лучшей актрисой признана Рене Зеллвегер за главную роль в фильм «Джуди» о жизни американской певицы и актрисы Джуди Гарленд. «Оскара» за лучшую мужскую роль первого плана получил Хоакин Феникс — он снялся в психологическом триллере «Джокер», который стал лидером по количеству номинаций в 2020 году, будучи выдвинут в 11 категориях.

Лучшим полнометражным мультфильмом признана «История игрушек — 4», продолжающая рассказ о приключениях живых игрушек — космического рейнджера База Лайтера, ковбоя Вуди и других.

Лучший актер второго плана — Бред Питт

Лучшей актрисой второго плана в 2020 году признана Лора Дерн за ее роль в семейной мелодраме о разводе «Брачная история» режиссера Ноа Баумбака. «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана получил Бред Питт, сыгравший в фильме «Однажды в… Голливуде» режиссера Квентина Тарантино. В январе Питту уже досталась кинопремия «Золотой глобус» в аналогичной номинации.

Премию киноакадемии за лучший адаптированный сценарий получил новозеландский сценарист и режиссер Тайка Вайтити за трагикомедию «Кролик Джоджо», рассказывающую о жизни 10-летнего мальчика в нацистской Германии. Кроме того, приз за лучший короткометражный мультфильм получила «Любовь к волосам» Метью Черри и Карен Руперт Толивер, а за лучший короткометражный фильм — «Окно напротив» Маршалла Карри.

Три российских претендента на «Оскара» в число номинантов не попали. В этом году 24 номинации на основные награды получил стриминговый сервис Netflix, начавший производить оригинальные полнометражные фильм с 2015 года. Его результаты сравнивают с успехами традиционных голливудских кинопроизводителей.