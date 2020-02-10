Глава партии ЛДП, депутат Олег Гайдукевич будет участвовать в президентских выборах 2020 года. Такое решение было принято на заседании комитета партии ЛДП 9 февраля, сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу партии.

О планах стать кандидатом в президенты Гайдукевич заявил еще в сентябре 2018-го, но подчеркнул тогда, что кандидата от ЛДП выберут на заседании комитета партии.

Как сообщает пресс-служба партии по итогам заседания комитета 9 февраля, ЛДП закончила предварительное формирование инициативной группы Олега Гайдукевича и готова начать сбор необходимых 100 тысяч подписей для регистрации своего кандидата «уже сегодня».

— Прямо сейчас в инициативную группу вошло более 3500 человек, и формирование группы продолжится до момента подачи документов для регистрации в ЦИК. Сформированы избирательные штабы в Минске и в каждой области страны, — говорится в заявлении партии.

ЛДП также планирует провести Конгресс патриотических сил, на котором представит программу и команду кандидата в президенты Олега Гайдукевича.