На проспекте Газеты «Правда» в Минске произошло ДТП, сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде Московского РУВД г. Минска Любови Трепашко водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем «Хендай», двигалась по пр-ту Правды со стороны ул. Алибегова в направлении ул. Голубева, почувствовала себя плохо, потеряла управление, в результате чего совершила наезд на припаркованный у края проезжей части автомобиль «Мерседес», который от удара совершил наезд на автомобиль «Ауди».

Водитель госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.