После того, как все узнали имена лауреатов премии «Оскар-2020», можно полюбоваться на звёздных гостей и их лучшими вечерними образами.

В 2020 году не могло оставить равнодушным серебряное платье Oscar de la Renta Скарлетт Йоханссон. К слову, бойфренд Колин Жост неохотно отпускал актрису от себя на пресс-воле.

Также заслужил внимание и наряд Шарлиз Терон. В частности, её провокационный разрез в платье Christian Dior. Фигура Рене Зеллвегер была ещё более точёной, благодаря белоснежному Armani Privé. Сандра О в фантазийных перьях Elie Saab и в туалете от Atelier Versace с пышной юбкой сумели с лёгкостью затмить звёзд даже первой величины.

Одна из самых известных испанских актрис, 45-летняя Пенелопа Крус поразила фанатов безупречным образом от Chanel. Напомним, что она довольно тесно сотрудничает с представителями бренда. Это объясняет её верность нарядам от легендарной Коко.