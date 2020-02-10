Комитет госбезопасности Беларуси опроверг распространенную рядом телеграмм-каналов информацию о задержании экс-главы МВД Беларуси Игоря Шуневича.

«Мы не подтверждаем эти сообщения (о задержании Шуневича – ИФ). Игорь Шуневич не является участником процесса ни по одному уголовному делу, которое находится в производстве следственного управления КГБ Соответственно, к нему никаких мер пресечения не может быть применено», — заявил агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

Ряд телеграмм-каналов накануне сообщил о задержании Шуневича органами КГБ.

Как сообщалось, Шуневич ушел в отставку с поста главы МВД в начале июня прошлого года. В настоящее время он возглавляет наблюдательный совет ХК «Динамо-Минск».

В начале февраля правительство исключило Шуневича из состава организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 году в Минске чемпионата мира по хоккею с шайбой.