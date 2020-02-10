По данным Национального статистического комитета Беларуси, потребительские цены в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,9% после роста в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем на 0,5%.

Основным драйвером роста цен в январе стали продовольственные товары. Цены на продовольственные товары выросли на 1,1%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,7%.Тарифы на услуги выросли на 0,6%.

Напомним, по итогам 2019 года инфляция составила 4,7%.

Основной целью монетарной политики на 2020 год является не превышение порога годовой инфляции в 5%. Целевое значение по уровню инфляции на 2019 год также составляло 5%.