На торгах в понедельник белорусский рубль уже четвёртый раз подряд подешевел к доллару и евро. Небольшое снижение курса российского рубля не помешало валютной корзине подорожать на 0,11% и обновить исторический максимум.

С начала февраля она подорожала уже на 1,53%. Это в 10 раз больше, чем было по итогам января 2020, пишет select.by.

Курс доллара вырос ещё на 0,0085 BYN до 2,1847 BYN/USD.

С начала февраля доллар подорожал на 0,0367 BYN. Это больше, чем было по итогам января.

Американец стремительно дорожает уже 11 торгов. За это время его курс лишь однажды опустился и всего на 0,0003 BYN. А вот суммарный рост составил +0,0717 BYN.

Доллар сегодня очень близко подобрался к абсолютному максимуму — 2,2069 BYN/USD. Такой курс был установлен ровно 4 года назад на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 10 февраля 2016 года.

Курс евро поднялся на 0,0063 BYN до 2,3920 BYN/EUR и оказался на максимуме за 10 месяцев.

За последние 11 торговых сессий евро подорожал на 0,0581 BYN.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0023 BYN до 3,4246 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет второй день, а до этого он находился на максимуме за 17 дней.