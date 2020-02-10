Белтехосмотр заинтересован в отвязке госпошлины от процедуры прохождения техосмотра и поддерживает идею разделения платежей, однако считает неконструктивным многолетний ажиотаж вокруг этой темы, рассказал Interfax.by директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский.

«В 2014 году была введена государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Сбор госпошлины возложили на Белтехосмотр. С этого момента была серьезно подорвана работа системы гостехосмотра», — отметил руководитель предприятия.

На протяжении этих лет, рассказал Ленчевский, наблюдается ежегодное снижение количества проходящих техосмотр. «Особенно последние два года – по 10% ежегодно. Это напрямую связано с тем, что периодически делаются громкие заявления, что пошлина будет отвязана от прохождения гостехосмотра», — подчеркнул он.

«Мы отслеживали – каждый раз, когда звучало, что этот вопрос в ближайшее время будет решен, происходили очень серьезные спады. Их сопровождал вал звонков от граждан – отвязали уже или не отвязали?», — отметил Ленчевский.

Например, в январе 2020 года падение составило 40% по сравнению с началом прошлого года, рассказал директор предприятия. «Перед этим в декабре в очередной раз прозвучало, что пошлину отвяжут от техосмотра», — добавил он.

Как отметил Ленчевский, «все ждут либо скидки при оплате за год вперед либо возможности оплаты помесячно, как, например, дачники, которые ездят только часть года».

«Проблема в том, что техосмотр и выдача разрешения – это две разные процедуры, которые просто осуществляются в одном месте, на станции техобслуживания. Однако в сложившейся системе они воспринимаются как нечто единое. Результат – негативное влияние на дорожную безопасность из-за того что огромное число водителей не проходит техосмотр своевременно», — рассказал руководитель предприятия.

«Мы активно работаем над тем, чтобы предоставить возможность автовладельцам получать разрешение удаленно, посредством электронной системы.

Таким образом мы хотим развести эти две процедуры», — добавил он.

Однако, отметил Ленчевский, «ни налоговая, ни страховщики не хотят брать на себя дополнительные функции, все находят аргументы против. И уже 6 лет техосмотр по сути дела загоняется в тупик».