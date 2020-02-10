«Белпочта» сообщила, что с 12 февраля 2020 года изменятся тарифы на пересылку международных почтовых отправлений – письменной корреспонденции, посылок, международной ускоренной почты ЕМS.

Например, тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого неприоритетного/приоритетного письма массой до 20 г увеличатся на 6 копеек. В среднем повышение тарифов составит 3-5 процентов. Все изменения будут актуализированы 12 февраля на сайте почтового оператора в разделе «Тарифы».

Как поясняют в «Белпочте», подорожание произошло в связи с тем, что изменились оконечные расходы стран назначения при пересылке международной письменной корреспонденции, входящие и транзитные доли тарифа на пересылку международных посылок и отправлений ЕМS.

Почтовый оператор добавляет, что его деятельность направлена на обеспечение качественных и конкурентоспособных услуг по доступным тарифам.

Однако поддержание высокого качества услуг невозможно без покупки современного оборудования, модернизации объектов почтовой связи, обновления парка авто, внедрения новых сервисов, основанных на современных ИТ.