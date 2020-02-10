«Белпочта» сообщила, что с 12 февраля 2020 года изменятся тарифы на пересылку международных почтовых отправлений – письменной корреспонденции, посылок, международной ускоренной почты ЕМS.

Например, тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого неприоритетного/приоритетного письма массой до 20 г увеличатся на 6 копеек. В среднем повышение тарифов составит 3-5 процентов. Все изменения будут актуализированы 12 февраля на сайте почтового оператора в разделе «Тарифы».

Как поясняют в «Белпочте», подорожание произошло в связи с тем, что изменились оконечные расходы стран назначения при пересылке международной письменной корреспонденции, входящие и транзитные доли тарифа на пересылку международных посылок и отправлений ЕМS.

Почтовый оператор добавляет, что его деятельность направлена на обеспечение качественных и конкурентоспособных услуг по доступным тарифам.

Однако поддержание высокого качества услуг невозможно без покупки современного оборудования, модернизации объектов почтовой связи, обновления парка авто, внедрения новых сервисов, основанных на современных ИТ.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА