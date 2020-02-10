В воскресенье 9 февраля первый вице-премьер РБ Дмитрий Крутой рассказал, что Беларусь просит у России отсрочить выплату кредита за Белорусскую АЭС.

Комментируя переговоры президентов двух стран, которые прошли в Сочи 7 февраля, Крутой отметил просьбу отсрочить кредит размером в 10 миллиардов долларов.

Ранее была договоренность выплачивать кредит 25 лет. По сообщению ресурса interfax.by, белорусская сторона просит увеличить период до 35 лет.

Во время встречи Лукашенко и Путина немало времени выделили для обсуждения строительства БелАЭС и финансовый вопрос, связанный со станцией. Белорусская сторона попросила отсрочить выплату по кредиту, приводя в аргумент перенесение сроков введения реакторов в эксплуатацию. Также была просьба пересмотреть процентную ставку.

Александр Лукашенко сказал, что хочет платить проценты не выше других государств, работающих с «Росатомом».

«И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3%», — отметил президент Беларуси.