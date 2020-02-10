Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над сборной Нидерландов (3:2) в матче квалификации Кубка федерации.

— Твои эмоции по поводу выхода в финал.

— Мы рады! Это круто для нашей страны и очень важно. Почему бы еще раз не сыграть в финале Кубка Федерации. Это очень большой и престижный титул. Я устала объяснять людям, где находится Беларусь, просто хочется, чтобы они знали. Пусть знают и боятся Беларусь. Почему я знаю, где находятся далекие от нас страны? — цитирует Соболенко Прессбол со ссылкой на tennis.by.