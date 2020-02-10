Аппарат отправится к звезде по уникальной траектории и впервые позволит увидеть ее полюса.

Зонд Solar Orbiter запустили в космос для изучения Солнца. Об этом сообщает NASA на своей официальной странице в Twitter.

Аппарат отправили с помощью ракеты-носителя Atlas V с мыса Канаверал в США.

Solar Orbiter был создан для новой миссии по изучению Солнца. Совместный проект организовали Европейское космическое агентство и NASA.

Сообщается, что после запуска, диспетчеры миссии получили сигнал от зонда, который информирует об успешном развертывании его солнечных панелей.

Он отправлен по уникальной траектории, которая позволит впервые увидеть полюса звезды. Зонд совершит 22 близких приближения к Солнцу, приблизившись к орбите Меркурия.