Сборная Беларуси пробилась в финальную часть теннисного Кубка Федераций среди женщин.

Как сообщает Еврорадио, судьба путёвки в финал решалась 8 февраля в Гааге в последнем, пятом матче белорусок против сборной Нидерландов. Арина Соболенко и Александра Саснович смогли вырвать победу у Кики Бертенс и Деми Схюрс на тайбрейке — 4:6, 6:3, 7:6 (10:8).

В первый игровой день Саснович в трёх сетах проиграла Бертенс, а Соболенко за два сета расправилась с Аранчей Рус. В субботу Бертенс проиграла уже Соболенко, но Саснович справилась с Рус. Судьба матча решалась в парном разряде.

К слову, Соболенко впервые в карьере выиграла парный матч в составе белорусской сборной.

Финальный турнир Кубка Федераций пройдёт в Венгрии с 14 по 19 апреля. В нём примут участие 12 сборных.