Правоохранительные органы не комментируют информацию ряда интернет-изданий о том, что по делу о сахарной мафии может быть задержан бывший глава МВД Игорь Шуневич.

Информация об этом появилась в субботу во второй половине дня: сначала на ряде Telegram-каналов, затем ее подхватили интернет-ресурсы.

В правоохранительных органах, в том числе в КГБ, официального комментария по данному поводу не предоставили.

Следствие работает

В свою очередь информированные источники Sputnik отметили, что «нельзя исключать вероятности того, что по данному резонансному делу допрашивают и будут допрашивать в качестве свидетелей людей с громкими фамилиями и высокими должностями. Возможно, следователи нашли основания допросить и бывшего министра».

«Идут первоначальные следственные действия, нарабатывается доказательная база, в СИЗО находится полковник Тихиня. Возможно, вскрылись какие-то новые обстоятельства», – продолжил собеседник агентства.

«Несладкие» допросы

По мнению собеседника Sputnik, если гипотетически предположить, что у следствия возникли вопросы к руководству полковника Тихини, то речь может идти о доступе к оперативной информации «смежников», которые уже начали работать по сахарному делу. «А возможно, появилась информация и по другим делам».

Нельзя забывать в данной ситуации и об истории оправданного главного инженера МЗКТ Головача, ведь именно на его виновности настаивало ГУБОПиК.

Вместе с тем эксперт отметил, что допросы в качестве свидетелей и привлечение к ответственности руководителей министерств и ведомств является хоть и редкой практикой, но такие факты бывают.

«Иногда их задерживают, иногда они лишаются должностей, иногда дело доходит до суда», – сказал собеседник агентства.

В данной связи он напомнил, что делу медиков в качестве свидетелей проходил экс-министр Василий Жарко. «И он провел пару часиков в СИЗО КГБ, пока его допрашивал следователь», – добавил эксперт.

Четыре плюс

Возвращаясь к информации СМИ о возможном «визите» в КГБ экс-министра Шуневича, собеседник агентства не исключил, что в ближайшее время может появиться информация о новых задержаниях по «сахарному делу». По его словам, до сих пор нет точной информации о числе задержанных и привлеченных в качестве подозреваемых.

По его словам, официально есть информация о четырех директорах, Тихине и еще двух обвиняемых.