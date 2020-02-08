5 февраля около 18:00 по территории пляжа № 5 Минского моря ездил автомобиль с открытыми дверями с танцующими пассажирами. Очевидцы направили видео инцидента в каршеринговую компанию, которой принадлежит автомобиль, а ее представители обратились в милицию. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси.

Сотрудники ГАИ застали компанию на месте происшествия. Оказалось, что так инностранные студенты минского вуза праздновали день рождения своего друга.

За нарушение правил перевозки пассажиров водителя привлекли к административной ответственности.