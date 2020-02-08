Белорусский блогер попал в школьный учебник английского языка

Тревел-блогер Леонид Пашковский попал в учебник английского языка для 6 класса.

«Я в шоке. Одна из подписанток прислала фото белорусского учебника английского за 6 класс. Покруче рекламы я себе и придумать не мог, а главное, в комментах люди уже пишут, что пришли на канал, делая уроки», – написал Леонид Пашковский в сообществе своего видеоблога.

В учебнике рассказывается, как Леонид стал лучшим тревел-блогером по версии читателей журнала National Geographic Traveler, пишет Белсат.

На YouTube Пашковского подписаны 575 000 человек. Видеоблогер специализируется на путешествиях в опасные регионы.