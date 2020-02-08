Белоруска Александра Романовская одержала победу в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, который принимает американский город Дир-Вэлли.

Чемпионка мира-2019 Романовская показала результат 106,74, обладательница серебра американка Меган Ник набрала лишь 83,79 балла, австралийка Эбби Уилкокс с 81,78 балла заняла третье место.

Еще одна белоруска, олимпийская чемпионка Анна Гуськова, в итоговом протоколе находится на 13-м месте (72,45 балла).

В этой дисциплине соревновались и мужчины. Белорус Максим Густик показал седьмой результат, у Павла Дика — 14-е место, Дмитрий Мазуркевич занял предпоследнее, 24-е место.