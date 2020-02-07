Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля, по предварительным данным, составили $9 243,1 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За январь 2020 года золотовалютные резервы снизились на $150,4 млн (на 1,6%).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $556 млн.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.