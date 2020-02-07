В январе сотрудники милиции проводили обыск у жителя Лунинца и изъяли у него ручку-пистолет, приспособленную к стрельбе.

По месту жительства 48-летнего мужчины были обнаружены несколько единиц охолощенного оружия (переделанного из боевого, но имитирующего выстрел), боеприпасы к ним и ручку-пистолет.

Все предметы были изъяты и направлены на экспертизу. СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 295 УК.

Следственный комитет напоминает, что добровольно сдавшие оружие и боеприпасы лица освобождаются от уголовной и административной ответственности.