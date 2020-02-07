Девочка страдает редким заболеванием, из-за которого ее кожа превратилась в подобие камня.

В Индии маленькая девочка «окаменела» из-за редкой болезни. Об этом пишет Daily Mail.

Семилетняя Раджешвари из индийского района Дантевада страдает от редкого кожного заболевания — ихтиоза. Из-а этого ее руки, ноги и практически всю спину покрывает некая корка, визуально похожая на камень.

Твердые волдыри в виде чешуи или коры дерева приносят девочке боль во время ходьбы или сидения. Из-за отсутствия хорошей больницы, родители возят девочку в соседний город.

Ихтиоз не опасен для жизни, но он не лечится и больным придется жить с симптомами всю жизнь.