В Минэкономики Беларуси пересматривают систему налоговых вычетов для семей, воспитывающих детей, чтобы в дальнейшем внедрить адресную социальную поддержку.

Такая информация появилась на сайте Федерации профсоюзов.

Заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам проходило 5 февраля.

Вопрос о том, чтобы увеличить налоговый вычет рассматривали дважды за последние два года, отметила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Предложение увеличить поддержку семей прописано в Генеральном соглашении между правительством и профсоюзов на 2019-2021 годы. Помимо этого того, в прошлом году Минэкономики рассматривало вариант увеличения налогового вычета до размера бюджета прожиточного минимума.

В этом году в Министерстве планируют проанализировать все налоговые послабления, которые имеются в Беларуси. Так будет определена их эффективность, чтобы в дальнейшем это помогло внедрить социальную поддержку.

Сегодня налоговый вычет на ребенка до 18 лет составляет Br34 (в 2019 году — Br32). Для одиноких родителей, многодетных родителей и родителей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет налоговый вычет установлен в размере Br65 (в 2019 году — Br61).