Латвия, Литва и Эстония подпишут декларацию о намерении отказаться от приобретения в Беларуси электроэнергии, которую будет вырабатывать БелАЭС, сообщает пресс-служба правительства Литвы.

7 февраля премьер-министры стран Балтии обсудили в Таллине развитие электроэнергетического рынка.

«Приятно, что мы близки к общей позиции Балтийских стран не покупать электроэнергию из опасной БелАЭС», – заявил литовский премьер Саулюс Сквернялис по итогам встречи.

Литва является главным критиком Островецкой АЭС, которая строится в 50 км от Вильнюса. Власти Литвы настаивают на том, что объект строится с нарушениями требований безопасности. Минск опровергает эти обвинения.

Запуск первого энергоблока Островецкой АЭС отложен на неопределенное время. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей рассказал во время недавней встречи со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.