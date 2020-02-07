Голосование проводилось с 15 января по 5 февраля на сайте Белорусской федерации хоккея и официальной страничке ФХБ во «ВКонтакте». Участие в нем могли принять все желающие.

На суд публики были вынесены 30 работ, всего же на конкурс идей талисмана пришло более 100 заявок от представителей Беларуси и Латвии, причем как от профессиональных художников и студий дизайна, так и от обычных любителей хоккея, пишет Минск-Новости.

Свой выбор в пользу того или иного маскота сделали около 8 000 пользователей. В итоге обладателем Приза зрительских симпатий в Беларуси стал Майский жук, второе место в голосовании пользователей занял Енот Гуляка.

— Мы подумали: чемпионат пройдет в мае. А что связывает май, Беларусь и Латвию? Майские жуки, стучащие в окна! Этот персонаж врежется вам в память… и, возможно, в голову во время чемпионата, — отметил автор концепции с Майским жуком Дмитрий Галиновский, представляющий одно из рекламно-маркетинговых агентств.

Впрочем, среди латвийской аудитории Хрущ занял лишь 14-е место из 30 работ, а вот победу праздновал Еж. Автор идеи, латвийский дизайнер Янис Бурмейстерс, так рассказал о своем «подопечном»:

— По моему мнению, еж является символом самоотверженности, уникального по силе характера и трудолюбия. Внешний вид ежа может ввести в заблуждение, но, казалось бы, небольшой и уязвимый зверек на самом деле достаточно силен и уж точно не сдастся без борьбы, защищая себя. Думаю, эти ассоциации хорошо соотносятся и с качествами, необходимыми для победы в напряженных хоккейных матчах.

Таким образом, призы зрительских симпатий достались Хрущу и Ежу. Кто же станет официальным талисманом ЧМ по хоккею 2021 года, станет известно 24 февраля. В этот день будет озвучен выбор жюри, в состав которого входят видные деятели от спорта, культуры и шоу-бизнеса как с белорусской, так и с латвийской стороны. В их числе — экс-игрок НХЛ и тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, солист группы «Би-2» Шура, генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский, председатель ФХБ Геннадий Савилов, президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, телеведущие Армандс Симсонс и Айвис Цериньш, гитарист группы Brainstorm Янис Юбалтс, певец Интарс Бусулис.