В милицию города Могилева обратилась местная жительница и рассказала о пропаже золотых изделий. Накануне в гости к заявительнице приходила компания: они пили спиртное, а после вечеринки хозяйское золото исчезло, сообщает пресс-служба МВД.

Был установлен круг лиц, которые могли быть причастны к краже. В поле зрения милиции попала женщина и ее двоюродный брат, которые ранее неоднократно посещали могилевчанку. Более того, хозяйка сама рассказала приятельнице, что все сбережения семья хранит в «высшей» пробе.

Когда женщину задержали, она пояснила, что действительно вместе с братом гостила в квартире заявительницы. Когда хозяйка отвлеклась, она скинула все золото себе в сумку и, сославшись на плохое самочувствие, спешно удалилась. Брату она показала «добычу» и попросила сдать драгоценности в ломбард, так как паспорта с собой у нее не было. По словам оперативников, родственник, зная о преступном действии сестры, сдал золотые изделия в различные ломбарды города.

Действиям злоумышленников будет дана правовая оценка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за сбыт заведомо похищенного имущества, его сестра ответит перед судом за кражу.