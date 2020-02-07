Официальная часть переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в сочинской Красной Поляне завершилась, передает БЕЛТА.

Общение глав государств в различных форматах продолжалось более восьми часов.

В перерыве Лукашенко и Путин в составе одной команды сыграли в товарищеском хоккейном матче на льду спортивно-культурного комплекса «Галактика». Игра завершилась со счетом 13:4 в пользу президентской дружины.

Итоги переговоров в Красной Поляне озвучил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Он рассказал, что Россия в 2020 году будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года. Это $127 за 1 тыс. куб.м на границе.

«Переговоры прошли в весьма позитивном ключе. Договорились продолжить консультации на уровне правительства, министерств и ведомств по совершенствованию механизмов интеграции. Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе», — сказал Дмитрий Козак.

Он уточнил, что условия поставок газа оговорены только на 2020 год.

Поставки нефти в Беларусь Россия продолжит на коммерческих условиях, сообщил Козак.

Он подчеркнул, что Россия не может предоставлять скидок.

По словам Козака, Россия не может поменять регулирование своей нефтяной отрасли, внутренние правила РФ сохранятся (из-за налогового маневра в России цена нефти для Беларуси выросла).

«Мы будем способствовать достижению коммерческих договоренностей по поставкам нефти между компаниями России и Беларуси», — цитирует Козака «Интерфакс».

При этом условия поставок нефти на белорусские НПЗ не будут зависеть от объема поставок. По словам Козака, объемы и цена поставок нефти будут и дальше обсуждаться на уровне хозяйствующих субъектов, но доступ к «трубе» не будет увязан с объемами добычи российскими компаниями.

«Все это зависит от достижения коммерческих договоренностей. Объемы поставок, цену поставок мы не регулируем. У нас регулируется только один показатель — это доступ к нефтепроводному транспорту. И такой доступ для поставок на внешние рынки предоставляется пропорционально объему добычи», — напомнил представитель Кремля.

Однако, как заявил Козак, «в случае достижения договоренностей (между компаниями) мы не будем придерживаться этого правила и будем допускать нефтяные компании, которые достигнут договоренности с белорусскими потребителями, к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи».

«Мы это уже фактически делаем», — подчеркнул он.

Козак напомнил, что «одна из компаний группы «Русснефть» уже поставляет нефть в Беларусь на таких условиях. «Если будут достигнуты договоренности с другими компаниями, мы будем это только приветствовать», — заключил он.