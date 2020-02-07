Самолет с российской правительственной делегацией и журналистами не прилетел в Сочи, где сегодня проходит встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, задержка лайнера произошла из-за непогоды, передает РБК.

Самолет, в котором находился в том числе и сам Песков, приземлился в Минеральных Водах.

«Они (президенты) в резиденции вдвоем завтракают. То, что мы не успели прилететь к началу, конечно, не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияло», — заявил Песков.

Он отметил, что вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров, хорошо известны, а пресс-конференцию по их итогам проводить не планировалось. Пресс-секретарь президента добавил, что решение о том, полетит ли делегация дальше в Сочи, пока не принято.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу в сочинской Красной Поляне в доме приемов официальных делегаций «Лаура».