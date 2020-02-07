Приезжающих из Китая студентов на две недели разместят в оздоровительном центре «Бригантина» Белорусского государственного университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Дополнительные места на базе «Бригантины» выделят для студентов, которые прибудут в Беларусь из областей Китая, не закрытых на карантин. «Речь идет о дополнительных мерах для студентов, не вступавших в контакт с больными и не посещавших эпидемически неблагополучные районы», — отметили в Минздраве. Такое решение принято для дополнительной профилактики и по желанию студентов, не выезжавших в КНР.

«Сейчас в «Бригантину» направлены специалисты. Здесь все обеспечено для того, чтобы люди могли комфортно провести две недели. Все медицинские сотрудники, которые будут работать в оздоровительном лагере, прошли дополнительную подготовку», — добавили в пресс-службе.

В оздоровительном центре для прибывших из Китая студентов будет организована индивидуальная форма обучения в онлайн-режиме. Такие же меры эпидемической безопасности введены во всех областях страны, где обучаются студенты из КНР.