Выпуск автомобилей будет приостановлен на одной из линий завода.

«АвтоВАЗ» вводит режим простоя в отдельные дни февраля с оплатой 2/3 средней зарплаты на линии, где выпускаются модели на платформе альянса Renault-Nissan B0: Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway. Этот режим будет действовать 7 февраля (в вечернюю смену) и 8 февраля (в дневную смену). Об этом в четверг, 6 февраля, сообщил официальный профсоюз автопроизводителя АСМ на своей странице во «В контакте» со ссылкой на приказ, вышедший 4 февраля. Такое же сообщение опубликовала и группа «Нетипичный «АвтоВАЗ» во «В контакте».

Информацию подтвердил председатель профсоюза автозавода Сергей Зайцев. Представитель «АвтоВАЗа» не стал комментировать график производства.

Человек, знакомый с руководством «АвтоВАЗа», пояснил, что причина простоя – более низкий, чем предполагался, спрос. По этой же причине «АвтоВАЗ» вводил режим простоя 9–10 января на линии, где выпускаются автомобили Lada Granta и Datsun, а также 18 и 25 января на производстве B0, а также линии, где выпускается внедорожник Lada 4×4, поясняет собеседник «Ведомостей». Изначально предполагалось, что 18 и 25 января, а также 8 февраля сотрудники отработают дополнительный отдых после новогодних каникул, уточняет «Нетипичный «АвтоВАЗ».

В январе продажи автомобилей Lada в России выросли на 1,2% до 21 790 шт., а весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей увеличился на 1,8%, сообщила 6 февраля Ассоциации европейского бизнеса. В прошлом году российская марка чувствовала себя лучше рынка – он сократился по итогам 2019 г. на 2,3%, а продажи Lada выросли на 0,6%.