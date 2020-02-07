Жительница американского города Сент-Пол, штат Миннесота, родила ребенка, покрытого густыми волосами. Об этом сообщает издание Unilad.

Мальчик по имени Джонатан (Jonathan) появился на свет 28 января. Руки, ноги, спину и плечи новорожденного покрывали черные волосы, а на лице намечалась борода. Кроме того, ребенок родился «в рубашке» — зародышевой оболочке, обычно лопающейся при родах. Это редкое явление, в некоторых культурах такие случаи считаются счастливым.

Волосы на теле младенца, не замеченные при УЗИ, стали сюрпризом для его родителей — 28-летнего Энтони Лопеса (Anthony Lopez) и 26-летней Нэнси Риверы (Nancy Rivera). Отец в шутку назвал ребенка «маленьким Росомахой».

Медсестры объяснили родителям мальчика, что пушистые волоски называются лануго и выпадут сами во время купания. Такой пух появляется у плода во время второго триместра беременности и согревает его. Обычно лануго исчезает на 32-36 неделе беременности, но в некоторых случаях сохраняется до рождения.