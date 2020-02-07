В январе 2020 года самая низкая в ЕС минимальная зарплата действовала в Болгарии (312 евро), сообщает Delfi.lv.
Латвия находится «на дне» списка стран с минимальной зарплатой от 400 до 600 евро:
Латвия (430 евро)
Румыния (466 евро)
Венгрия (487 евро)
Чехия (575 евро)
Словакия (580 евро)
Эстония (584 евро)
Литва (607 евро)
Польша (611 евро)
В другую группу входят преимущественно южноевропейские страны, где минимальная зарплатат составляет 700 — 1000 евро:
Португалия (741 евро)
Греция (758 евро)
Мальта (777 евро)
Словения (941 евро)
Испания (1050 евро)
В третью группу включены страны, расположенные на западе и севере Европы, где минимальная зарплата превышает 1500 евро:
Франция (1539 евро)
Германия (1584 евро)
Бельгия (1594 евро)
Нидерланды (1636 евро)
Ирландия (1656 евро)
Люксембург (2142 евро)
Для сравнения: федеральная минимальная зарплата в США в январе 2020 года составила 1119 евро.
Минимальная зарплата официально устанавливается в 21 стране ЕС, тогда как в Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции и на Кипре такая величина не используется.
С 1 января в Беларуси минимальная зарплата составляет 375 рублей (на сегодня это 158 евро).