В январе 2020 года самая низкая в ЕС минимальная зарплата действовала в Болгарии (312 евро), сообщает Delfi.lv.

Латвия находится «на дне» списка стран с минимальной зарплатой от 400 до 600 евро:

Латвия (430 евро)

Румыния (466 евро)

Венгрия (487 евро)

Чехия (575 евро)

Словакия (580 евро)

Эстония (584 евро)

Литва (607 евро)

Польша (611 евро)

В другую группу входят преимущественно южноевропейские страны, где минимальная зарплатат составляет 700 — 1000 евро:

Португалия (741 евро)

Греция (758 евро)

Мальта (777 евро)

Словения (941 евро)

Испания (1050 евро)

В третью группу включены страны, расположенные на западе и севере Европы, где минимальная зарплата превышает 1500 евро:

Франция (1539 евро)

Германия (1584 евро)

Бельгия (1594 евро)

Нидерланды (1636 евро)

Ирландия (1656 евро)

Люксембург (2142 евро)

Для сравнения: федеральная минимальная зарплата в США в январе 2020 года составила 1119 евро.

Минимальная зарплата официально устанавливается в 21 стране ЕС, тогда как в Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции и на Кипре такая величина не используется.

С 1 января в Беларуси минимальная зарплата составляет 375 рублей (на сегодня это 158 евро).