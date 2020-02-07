Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграют в хоккей в одной команде, сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Главы государств вышли на лед спортивно-культурного комплекса «Галактика», где проведут товарищеский хоккейный матч, передает БЕЛТА.

Путин по традиции вышел на лед под номером 11, Лукашенко — под номером один. Игре предшествовала разминка. Президент Беларуси вышел на нее раньше российского коллеги и даже сделал несколько бросков шайбой в сторону журналистов.

В составе команды, за которую играют президенты Беларуси и России, а также сын главы белорусского государства Николай и руководитель хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Басков, в игре также принимают участие сотрудники служб безопасности обеих стран.

До этого президенты провели переговоры, которые, как ожидается, продолжатся после матча.